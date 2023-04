Chery si prepara a sbarcare in grande stile in Europa a cominciare dall’Italia

Omoda 5 EV sarà in vendita a circa 35.000 euro

La Omoda elettrica sarà disponibile con 2 diversi tagli di batteria, rispettivamente da 41 kWh e 62 kWh in grado di garantire percorrenze complessive di circa 300 e 450 km. Ma oltre ad dati tecnici che non sono ancora disponibili in maniera completa, la Omoda 5 elettrica verrà offerta anche ad un prezzo in questo caso non definitivo di 35.000 auto che la pongono in concorrenza sia con l'altra cinese la MG4 Electric più crossover che suv vero e proprio che costa 30.790 euro, ma anche con quella a ruote ancora più alte, la MG Marvel R che parte da 42.690 euro.

Omoda 5 EV offre Apple CarPlay e Android Auto

Da segnalare, infine, che la Omoda 5 a batteria verrà proposta con un importante sistema di intrattenimento di ultima generazione oltre ad essere compatibile con entrambi le dotazioni sia Apple CarPlay che Android Auto. In prospettiva futura, inoltre, alla Omoda 5 sono già state programmate anche due altre varianti sempre previste in anteprima per il mercato europeo, si tratta di una più piccola citycar Omoda 3 e anche una molto più grande, la Omoda 7 che per ora restano sulla rampa di lancio ma che di sicuro saranno commercializza in Italia in futuro.

Jaecoo 7 è l’altra faccia del brand Chery

Contemporaneamente con il lancio della Omoda 5 a benzina debutterà in Italia anche il brand Jaecoo 7. Si tratta sempre di un suvma dalle linee molto più decise e anche più muscolose con un look di grande impatto su strada, ma che trasmette anche una sensazione di robustezza che andra a rivolgersi a degli utilizzatori in cerca di un’auto pratica, ma anche versatile oltre che sempre dall’aspetto e dalla impostazione premium. Lunga 4,5 metri, larga 1,87 e alta 1,68 metri offre tanto spazio per l’abitacolo che dispone di una capienza complessiva di 424 litri in tutto.

Jaecoo 7 è prima a benzina e poi plug-in

La vettura esordirà inizialmente con una versione a benzina sulla base di un’unità termica di 1.600 cc da 137 kW di potenza massima e 275 Nm di coppia. Abbinata ad una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti, la Jaecoo 7 potrà raggiunge una velocità massima di 210 kmh, oltre a dichiarare una media di consumo pari a 7,1 litri per 100 km. All’inizio del 2024 la Jaecoo 7 amplierà la propria gamma con un’ulteriore versione ibrida plug-in sulla base di un motore termico sia pure a cilindrata ridotta di 1.500 cc benzina, ma comunque sempre sovralimentato.

Chery la futura gamma coprirà tutti i settori

La strategia che il marchio Chevy si è data in vista di una gamma futura europea molto completa consentirà di coprire tutti i principali settori del mercato: dalle berline A, B o C, alle varianti suv di segmento B, C e D con la garanzia di offrire soluzioni di powertrain sia del tipo elettrico puro o ibrido o ancora elettrico, ma con range extended e, infine, l’idrogeno full cell. E’ su queste basi che i cinesi di Chery sono intenzionati a partecipare attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico con l’obiettivo della neutralità carbonica programmata per il 2050.