Chetzeron, Crans Montana (Svizzera)

Gatto delle nevi, fuoristrada, a piedi o sugli sci: ognuno può scegliere come arrivare al Chetzeron, un rifugio ricavato in un'ex stazione della funivia, all'incrocio delle piste più belle di Crans Montana. Come dice Sami Lamaa, uno dei fondatori: «Qui il lusso sono lo spazio, il silenzio, il benessere, il comfort». Traduciamo: sedici camere dal design alpino moderno, un ristorante con menù di montagna firmato dallo chef Thierry Verdonck e segnalato nella prestigiosa guida Gault Millau. Ovviamente après ski, terrazza, spa e piscina. Le piste? Basta uscire dalla porta e ci si trova al Cry d'Er, crocevia delle discese più belle del Vallese. Una nota di responsabilità: l'hotel, certificato Minergie, è alimentato con energie rinnovabili e riscaldato a pellet. Per chi vuole isolarsi dalla confusione.

