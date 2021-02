Cheville rilancia la scarpa femminile dal gusto retrò. Made in Italy in ogni dettaglio

«È un prodotto a chilometro zero il nostro - prosegue l’intervistato -, fornitori, materiali dal pellame alle componenti come suole, tacchi, fibbie e lacci fino alla produzione, tutto è acquistato e realizzato in loco». Il prodotto è di fascia medio-alta. Si tratta di scarpe interamente realizzate a mano (ci voglio dalle due alle quattro ore per realizzare ogni paio) in tutte le fasi della lavorazione con materiali esclusivamente «made in Italy».

Il Covid ha spinto l’ecommerce

La vendita inizia attraverso il canale più noto, quello dei negozi di abbigliamento che Roberto e Luca già riforniscono da anni, affiancato dalla presenza ad alcune fiere importanti del settore a Milano, Parigi e Londra.

Il prodotto oggi si trova in negozi di tendenza, soprattutto nel Nord Italia. Un esempio sono a Milano negozi come Wait and see, Soqquadro, Miki Thumb. «Per alcuni realizziamo anche modelli ad hoc - spiegano da Cheville - nei colori che si abbinano alla collezione di abbigliamento o che vengono personalizzate secondo il gusto di chi le ordina. I campioni, infatti, si possono modificare».

Due le collezioni realizzate ogni anno per una produzione che arriva a 20mila paia di scarpe. «Realizziamo anche capsule collection - dice Roberto -. In generale introduciamo 30 modelli nuovi ogni stagione, oltre ai continuativi come la scarpa tanguera e la classica ballerina».

Il futuro sarà più aperto all’ecommerce, anche se il rapporto con i negozi è imprescindibile, proprio per la capacità e la volontà del team di adeguarsi alle richieste della clientela.