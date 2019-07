Chevrolet Corvette / I cerchi in lega sono una chicca della Corvette

Le prese d'aria in nero lucido nelle fiancate ed i fanali a Led,allargano visivamente la parte posteriore della vettura dove sono presenti anche due sfoghi per l'aria e quattro scarichi. L'edizione 2020 della Chevrolet Corvette è dotata inoltre di un tettuccio rimovibile, per trasformarla da coupé a targa e per guidare a cielo aperto.

Sotto alla carrozzeria c'è, poi, un telaio in alluminio, mentre a richiesta si possono avere delle sospensioni magnetoreologiche, oltre a freni maggiorati e, infine, all'impianto di scarico in versione sportiva. I cerchi in lega sono un'altra delle chicche della Corvette n.8.