Chevrolet Corvette / Previsti due inediti vani portaoggetti

La nuova sistemazione del motore in posizione centrale consente di ricavare fra l'altro due vani portabagagli, uno sistemato anteriormente e l'altro in posizione posteriore: la nuova capacità di carico complessiva della Corvette 8, di conseguenza, è di 357 litri. Oltre alla versione Targa che è offerta già per il lancio, sarà disponibile un'autentica cabrio. In una fase successiva saranno poi svelate le altre varianti La produzione della nuova Chevrolet Corvette scatterà in una delle fabbriche di General Motors e in particolare a Bowling Green nel Kentuchy a partire dalla fine di quest'anno.