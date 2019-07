Chevrolet Corvette / La riprogettazione dell'auto è ripartita da zero

Come iconico emblema americano delle prestazioni, la riprogettazione della Corvette partita da zero ha offerto al team un'opportunità storica per i designer Chevrolet. Dopo sette generazione di varianti a motore di tipo anteriore, la celebre Corvette sposa la causa dell'architettura a motore centrale, cioè del propulsore che è sistemato dietro alla cabina di guida, fra gli assi. Nel corso dei decenni sono stati tanti i modelli di Corvette col V8. Ora, tuttavia, era il tempo di cambiare registro, sfruttando i benefici di un layout meccanico tipico delle supersportive più estreme.