Chevrolet Corvette, ritorna un mito: svelata la C8 a motore centrale

La nuova Corvette pesa 1.527 kg, 166 kg in più rispetto al passato e propone un aspetto più “globale” grazie al nuovo layout, sulla base di un design interno più “driver-centrico”, con il cofano più corto che aumenta la visibilità.

La nuova Corvette 8 presenta una copertura in vetro per mettere in mostra il motore che dichiara 40 cv in più rispetto al modello di oggi. Sarà anche la prima Corvette a rinunciare ad cambio manuale in favore di una trasmissione a doppia frizione a otto velocità completamente nuovo con levette al volante.

Come l'attuale C7, la nuova C8 Stingray propone il Magnetic Ride Control che utilizza uno speciale fluido per consentire di regolare più rapidamente gli ammortizzatori delle sospensioni. È disponibile anche un sistema di gestione della trazione delle prestazioni, con un differenziale autobloccante elettronico sin dal livello entry-level. Uno splitter anteriore e uno spoiler posteriore completano la dotazione aerodinamica della nuova Corvette C 8. Come tutte le generazioni più recenti della Corvette, la C8 verrà assemblata a Bowling Green, nel Kentucky. I prezzi le altre caratteristiche tecniche saranno annunciati alla fine di quest'anno alla vigilia della commercializzazione. Le altre Versioni più aggiornate che probabilmente manterranno denominazioni familiari come Z06 e ZR1 seguiranno nei prossimi anni.