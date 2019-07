Chevrolet Corvette / La strumentazione è fortemente digitalizzata

Altre caratteristiche sono delle bocchette per la diffusione dell'aria, il volante “tagliato” con una forma che secondo la Chevrolet, migliorerà la presa da parte di chi è alla guida e il rialzo nella consolle centrale, dove sono raccolti i comandi secondari. A richiesta sarà possibile avere due tipi di sedili: oltre a quelli di serie, chiamati GT1 meno contenitivi, ma più votati all'utilizzo su strada, è possibile richiedere i GT2 con rifiniture in fibra di carbonio ed i più “corsaioli” Competition Sport che rivestiti in pelle come gli altri, ma più contenitivi per trattenere il corpo specie nella guida estrema in pista.