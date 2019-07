Chevrolet Corvette / Negli Usa costerà meno di 60.000 dollari

La casa statunitense dichiara un tempo inferiore a 3 secondi per l'accelerazione da 0 a 96 kmh, fra i migliori di sempre per la Corvette, oltre ad una tenuta laterale di oltre 1G. La Chevrolet Corvette Stingray sarà prodotta negli Stati Uniti entro fine 2019 e costerà meno di 60.000 dollari, stando alle anticipazioni della casa, un prezzo non troppo lontano dalla attuale edizione che costa 55.900 dollari.

La nuova Corvette sarà in vendita negli Stati Uniti all'inizio del 2020 e in seguito verrà lanciata anche nei principali mercati internazionali e dunque, naturalmente, anche nei principali Paesi europei.