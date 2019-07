Chevrolet Corvette/Il motore è in posizione centrale

La prima generazione è datata 1953. Da allora la Corvette si è fatta apprezzare per le doti di guida, ma anche per lo stile reso inconfondibile dal lungo cofano anteriore, sotto al quale era ospitato il motore a otto cilindri. Da allora come tutti i miti la Corvette si è rinnovata pur restando fedele a sé stessa e fino a oggi.

L'ottava generazione della Corvette ribattezzata Chevrolet Corvette Stingray dispone, infatti, di un motore in posizione centrale. La scelta ritenuta necessaria dai tecnici per migliorare la distribuzione dei pesi ha consentito di realizzare un'auto con una dinamica di guida superiore.