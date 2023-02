Chi capisce di strategia aiuti il nostro calcio!

familyandtrends prova con una proposta alternativa: occupiamoci prima solo dei tifosi. Il tifo è amore puro, ci si innamora di una squadra in modo disinteressato e non si capisce spesso come mai. In un mondo dove si sperimenta sempre il nuovo, si cambia tutto, tutto non è per sempre, la fede calcistica non si cambia. Il calcio, quello vero, è aderenza è passione è collegamento generazionale. Madri e padri si adoperano per trasmettere il loro tifo (una malattia!), ai loro figli convinti di fare bene e di fare del bene alle prossime generazioni.

Perché questa passione folle? Non è per le vittorie; le vittorie sono nell'amore per la propria squadra quello che è l'orgasmo per l'amore di coppia. Certo fondamentale come dimostrerà il popolo napoletano a giugno (pausa… per dare il tempo ai tifosi del Napoli di fare i debiti scongiuri) e come sanno i tifosi italiani che non tifano una delle cinque squadre che da trent'anni vincono, fondamentale si è detto ma non il motivo dell'amore. Vincere a ripetizione e come cercare più amore dando più orgasmi.

Posizioniamo il nostro campionato come il campionato dei tifosi, dell'amore folle, immotivato, totale per una squadra. Facciamo sì che i bambini dei primi calci diventino capitani della squadra della loro città, che le bandiere vengano di nuovo issate sull'orgoglio della maglia, che ci siano uomini fedeli all'amore dei tifosi e che giochino anche a calcio meno bene ma incarnino quell'amore. Facciamo sì che i tifosi che urlano e soffrono quando l'amore è tradito siano rispettati. Facciamo sì che una squadra abbia un forte collegamento territoriale, che i suoi calciatori vadano nelle scuole a spiegare l'etica dello sport e ad invitare i ragazzi ad andare a giocare nelle squadre locali affiliate. Facciamo sì che i calciatori dei settori giovanili possano rispettare ed imparare da quelli della prima squadra invece di essere merce di seconda scelta per scambi fittizi. Facciamo sì che tanti della primavera giochino in prima squadra ogni domenica. Facciamo sì che un capitano sia per sempre o almeno per tanto tempo. Facciamo sì che la cultura di un paese, di una città, di una regione si identifichi con la squadra di calcio. Facciamo sì che aprire agli innamorati il campo di allenamento durante la settimana sia più importante che chiuderlo per tenere segrete le sofisticate tattiche della domenica: accettiamo che i tifosi vogliano amore non orgasmi (se mai poi la domenica ce ne fossero).

Tutto questo, si obietta, ha un difetto: così non si hanno i giocatori migliori, non si vince. E chi se ne frega! Come già spiegato i giocatori migliori servono solo a vincere e per averli ci vogliono i soldi e i soldi non li abbiamo noi. Dobbiamo puntare su altre risorse chiave (core competences direbbero quelli che sanno).

Per fare questo bisogna che il divario in Serie A sia meno grande. Potremmo addirittura diventare un campionato interessante rispetto ad un panorama europeo dove negli ultimi 16 anni si sono giocati 80 campionati nazionali nelle 5 principali leghe e per 75 volte ha vinto la squadra che aveva la rosa tra le 3 più costose a inizio campionato (e per più 2/3 di queste volte la squadra che aveva la rosa più costosa in assoluto). Nelle 5 (su 80!) volte in cui non è successo, a fine campionato le squadre più ricche si sono comprate i calciatori del vincitore e hanno vinto l'anno dopo (il caso più eclatante: il Leicester di Ranieri che nella classifica delle rose era 13°). Per i pragmatici che parlano di profitto: in questa orgia del “vince il più ricco” negli ultimi 16 anni il profitto non l'ha visto nessuno.