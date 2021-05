Chi conosce le fotografe italiane? Scoprire le grandi protagoniste dietro l'obiettivo

La serie - alle 21.15 su Sky Arte e on demand e in streaming su NOW - è stata creata e diretta da Francesco Raganato e prodotta da Terratrema Film in collaborazione con Seriously. Il primo episodio è su Guia Besana, che mette in scena situazioni e problematiche delle donne contemporanee. Nella sua casa di Barcellona prepara un piccolo set casalingo con oggetti femminili come borse, gioielli, trucchi, raccontando sua poetica basata sulla creazione di un'immagine costruita a partire dal vissuto. A seguire una puntata su Ilaria Magliocchetti Lombi, fotografa rock dei grandi della musica italiana e internazionale - tra cui Manuel Agnelli degli Afterhours -, che narra il ruolo delle donne nella società. La vediamo nell'appartamento di Emma Bonino, in studio con la campionessa di atletica Danielle Madam, con la portavoce dei Fridays For Future Italia Lavinia Iovino.

Guia Besana.

Il 31 maggio il terzo episodio è sulla giovane ritrattista Sara Lorusso, che narra la sua generazione, alla ricerca di un posto nel mondo. Sara presenta About Sexuality la sua prima serie fotografica dedicata alla sessualità femminile. Uno dei ritratti a cui è più legata è quello all'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, che conversa con lei di femminilità oltre gli stereotipi estetici.

Il 7 giugno è la volta di Carolina Amoretti, fondatrice di Fantagirl, community di donne che promuove la body positivity: Carolina mostra alcuni dei suoi scatti che hanno avvicinato questo tema alla sensibilità collettiva.

Carolina Amoretti.

Il 14 giugno si parla di Maria Clara Macrì con il progetto In Her Rooms, una serie di foto di ragazze ritratte nelle loro stanze. La scelta dei soggetti, spiega Macrì, avviene tramite un emphaty shot, una sorta di innamoramento istantaneo. Il 21 giugno invece c'è Roselena Ramistella che porta sullo schermo la potenza delle donne della sua Sicilia.

Roselena Ramistella

Gli ultimi due episodi sono il 28 giugno con la giovane fotografa di moda Zoe Natale Mannella, che ritrae ragazze nel loro letto, in un'intimità sognante, parlando di amicizia e di confidenza. E con Simona Ghizzoni il 5 luglio: qui l'autoritratto veicola uno sguardo delicato che è una ricerca di sé, e che indaga temi cruciali come i disturbi alimentari o la violenza sulle donne.