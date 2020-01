Chi controlla le società in Europa? Regno Unito e isole offshore i più opachi Non esiste un registro centralizzato dei reali titolari delle imprese ma solo elenchi nazionali: un muro per le indagini finanziarie transnazionali a cura di Transcrime - Università Cattolica

Chi controlla le imprese in Europa? Dare una risposta a questa domanda interessa a tanti: innanzitutto ai governi, locali e centrali, incaricati di pianificare le politiche economiche; ma anche alle autorità anti-trust e alle agenzie tributarie, che devono prevenire concentrazioni di mercato, evasione ed elusione fiscale. Ed interessa anche alle autorità anti-riciclaggio e anti-corruzione, che controllano che le imprese non vengano usate per schermare flussi illeciti di denaro, in entrata e in uscita, e occultare criminali. Eppure, nonostante la centralità del quesito, sapere chi sono i titolari delle imprese in Europa non è affatto semplice.



Il registro che non c'è

Sebbene il mercato unico consenta e promuova la libertà di movimento di capitali e di iniziativa imprenditoriale, in Europa non esiste un registro delle imprese centralizzato. Esistono registri nazionali, che però differiscono per tipo di autorità che li gestisce, natura delle informazioni depositate, livello di pubblicità, costi e modalità di accesso. E che soprattutto non sono collegati tra loro. Questa frammentazione è anche il risultato di differenze storiche nel diritto societario in diversi paesi europei, che difficilmente si potranno azzerare. La Direttiva 2012/17/Ue (Direttiva Bris), che doveva portare all'interconnessione dei registri delle imprese degli stati membri, ha prodotto risultati parziali e insoddisfacenti: una piattaforma che, interrogata con una ragione sociale, restituisce il numero di partita Iva e poco altro. Di certo non il nome di soci, amministratori o titolari.



L'assenza di un unico registro delle imprese è uno dei maggiori ostacoli per le indagini finanziarie transnazionali, le più importanti quando si parla di criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione, frode fiscale. E così lo spazio vuoto lasciato dai registri nazionali è occupato da progetti nati dall'iniziativa di singoli stati membri volenterosi (come i progetti Ebocs o DataCross) e dalle banche dati private, che acquisiscono le informazioni aziendali in diversi paesi, le aggregano, e poi li rivendono a imprese, forze dell'ordine, autorità pubbliche.

SOCI RESIDENTI IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI È REGISTRATA L'IMPRESA Dati in % (Fonte: Transcrime, eleborazione di dati Bureau van Dijk)





Gli incroci societari tra paesi diversi

Ma qual è il volume di collegamenti societari tra paesi diversi? Con il progetto More, e tramite l'uso delle banche dati di Bureau van Dijk, Transcrime ha analizzato 74 milioni di azionisti in 20 milioni di aziende registrate in 44 paesi europei. In media, l'8% degli azionisti delle aziende europee sono residenti in un paese diverso da quello in cui l'impresa è registrata. La più alta prevalenza di soci esteri si registra in piccole giurisdizioni (per esempio San Marino, Gibilterra, Andorra), mentre tra i 28 paesi della Ue i valori più alti si osservano in Lussemburgo, Estonia, Croazia, Irlanda e Cipro. Spicca anche il Regno Unito, in cui il 9% di soci delle aziende domestiche è residente all'estero.