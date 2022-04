Chi è Alessandra Cozzani chiamata da Marina Caprotti nel cda di Esselunga

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandra Cozzani entra nel CdA del Gruppo Esselunga. A dirlo un comunicato di poche righe del colosso della Gdo con il commento di Carlo Salza, Vicepresidente del Gruppo Esselunga che dice: «Alessandra Cozzani, che vanta una lunga e importante esperienza, darà un significativo contributo ad Esselunga nelle innumerevoli sfide che si trova ad affrontare, per proseguire nel proprio impegno a tutela dei clienti in un periodo caratterizzato da una forte inflazione». Laureata in Economia e Commercio, Alessandra Cozzani ha svolto una lunga carriera in Prada, dove ha fatto il suo ingresso nel 2000 ricoprendo numerosi incarichi fino a rivestire dal 2016 il ruolo di CFO.

Alessandra Cozzani

Nel Cda di Prada siede anche Marina Caprotti, in qualità di indipendent non executive director, e proprio durante queste riunioni ha avuto modo di apprezzare le qualità professionali di Alessandra Cozzani.

Marina Caprotti

Dopo la laurea con lode in Economia aziendale presso l’Università di Genova nel 1988 Alessandra Cozzani l’anno successivo ha iniziato la sua attività professionale come auditor in Coopers & Lybrand fino al 1995. Subito dopo l’ingresso in Pwc dove ha ricoperto la posizione di supervisor mentre successivamente ha lavorato per cinque anni in Castelletti international transports, società di logistica poi entrata nell’orbita nel colosso Schenker. Fino all’ingresso in Prada nel 2000.