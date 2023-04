Chi è Artem Uss e cosa è successo a Milano?

Uss, Meloni: "Caso grave, ci sono anomalie da chiarire"

A Basiglio i domiciliari

L’uomo d’affari, bloccato il 17 ottobre a Malpensa su mandato degli Stati Uniti con l’accusa di presunti traffici illeciti di materiale civile e militare “dual use”, di contrabbando di petrolio dal Venezuela verso Cina e Russia eludendo le sanzioni, riciclaggio e frode bancaria, nell’immediatezza dell’arresto si era visto convalidare dai giudici il carcere. Uss (che «godeva di appoggi internazionali, che gli avevano consentito di allontanarsi dal luogo di commissione dei reati per il quale pendeva la richiesta di estradizione (Stati Uniti, ndr) e di soggiornare all’estero») è rimasto in cella a Busto Arsizio fino al 2 dicembre quando, in seguito a un provvedimento depositato il 25 novembre - ma eseguito solo quando sarà possibile disporre del braccialetto - va ai domiciliari in una casa presa in affitto a Basiglio, piccolo centro nel Milanese, in attesa che terminassero i lavori di ristrutturazione del mega appartamento acquistato dalla moglie nello stesso complesso residenziale.

Il via all’estradizione e la fuga

È del 21 marzo il via libera all’estradizione Oltreoceano, ma il giorno dopo l’imprenditore improvvisamente fa perdere le tracce. Per riapparire circa due settimane dopo in Russia, con tanto di intervista e ringraziamenti a tutte quelle persone «forti e affidabili» rivelatesi determinanti nella sua fuga. Un plauso che anche il padre fa poi pubblicamente a Vladimir Putin dopo che il suo governo ha pure revocato una richiesta di consegna nei confronti del figlio per riciclaggio.

