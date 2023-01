Chi è il Boss Messina Denaro, ascesa e caduta da Palermo a New York

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Matteo Messina Denaro non era e non ha mai voluto essere il “capo dei capi” di Cosa nostra. Troppo furbo ed egoista per ambire a coprire un ruolo che avrebbe attirato su di sé i riflettori della giustizia e le attenzioni spietate dei nemici, più di quanto non sia successo. Dopo la caduta dei corleonesi Bernardo Provenzano e Totò Riina, lui era sì l'ultimo padrino autorevole, temuto e carismatico ma senza mai alcuna reale volontà di porsi al vertice di una struttura complessa, collusa e ambigua come...