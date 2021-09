Chi è Francesca Benevento, l’ex M5s che nega il Covid, candidata ripudiata da Michetti

2' di lettura

Ex Cinque Stelle, no Vax , inserita nella lista che sostiene il candidato del centrodestra per il comune di Roma Enrico Michetti, ma “rinnegata” dallo stesso professore di diritto degli Enti locali che, una volta scoppiato il caso a livello politico, si è dissociato, in quanto «le opinioni espresse in passato da Francesca Benevento, sui social, al riguardo del ministro Speranza, di cui non ero assolutamente a conoscenza, non rappresentano il mio pensiero, lo spirito della lista che porta il mio nome e tantomeno le idee dei partiti che compongono la coalizione che mi sostiene. Mi dissocio apertamente da ogni parola ed agirò di conseguenza. Enrico Michetti».

I post contro i vaccini e Speranza

Una laurea in architettura, consigliera uscente del XII Municipio - nel 2009 ha abbandonato il Movimento 5 stelle per passare al gruppo misto, di cui è capogruppo nel consiglio del municipio - Francesca Benevento sul suo profilo Facebook (oltre 1.700 follower) ha pubblicato post contro il ministro della Salute Roberto Speranza, definito «il ministro ebreo ashkenazita formato dalla McKinsey, che riceve ordini dall'élite finanziaria ebraica», contro la strategia del governo di puntare sui vaccini per contenere i contagi coronavirus («il vaccino è illegale!», «le cure sono molteplici, ma tutte sono state insabbiate: vitamina c, vitamina d, plasma, idrossiclorichina, cortisonici, lattoferrina, ozonoterapia, adenosina, ecc..», contro la mascherina obbligatoria.

L’attacco di Calenda

L’altro candidato sindaco Carlo Calenda che su twitter ha chiesto a Michetti di ritirare la candidata. «Caro Enrico Michetti - si legge nel post -, candidare una No Vax razzista antisemita è inaccettabile. Fatela ritirare. Ci sono limiti che non possono essere superati». A stretto giro la presa di distanza del candidato di centrodestra.