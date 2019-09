Chi è Francesca Di Maolo, la candidata in Umbria su cui trattano M5S e Pd Anche se manca ancora il sigillo dell'ufficialità, sul profilo della potenziale candidata viene registrata «sintonia» tra i due partiti e a breve potrebbe essere sciolta la riserva di Nicola Barone

Ore di febbrili negoziati tra Partito democratico e M5S per definire il patto civico in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria. Il nome a cui si lavora come candidato presidente è quello di Francesca Di Maolo, ora alla guida dell'istituto Serafico di Assisi. Anche se manca ancora il sigillo dell'ufficialità, sul profilo della potenziale candidata viene registrata «sintonia» tra i due partiti e a breve potrebbe essere sciolta la riserva, chiusa l'intesa anche per quanto riguarda il programma.

Avvocato, 49 anni, Di Maolo è esperta del diritto del lavoro. Da sempre vicina al mondo cattolico è presidente dell'istituto Serafico per sordomuti e ciechi della città di San Francesco. Si tratta di un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Dal 1871 l'istituto Serafico «si adegua continuamente ai cambiamenti socio-culturali e alle diverse forme di disabilità, e costruisce una rete di servizi per le esigenze dei ragazzi e per il nucleo familiare».

La struttura che sorge alle porte del centro umbro è tappa praticamente di ogni Papa che visita Assisi. Francesca Di Maolo è stata tra i fondatori di uno dei centri assisani di volontariato sociale per l'accoglienza di persone in difficoltà e presiede della Scuola socio-politica "Giuseppe

Toniolo" della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Il Serafico guidato dall'avvocato Di Maolo fa parte del comitato che si sta occupando dell'organizzazione del grande appuntamento «The Economy of Francesco» che per iniziativa del Pontefice nel marzo del 2020 riunirà nella città umbra giovani economisti e imprenditori dei cinque continenti.