Chi è Gaetano Manfredi, nuovo ministro di Università e Ricerca

Il rapporto con i governi

Gaetano Manfredi ha guidato la Crui negli anni del Governo targato Pd con il Fondo di finanziamento ordinario delle università che dopo una stagione di forti tagli è tornato a salire passando da 6,923 miliardi del 2015 a 7,350 del 2018. E ha dimostrato sintonia lo scorso anno con l’allora ministro leghista Marco Bussetti sul caso del numero chiuso a Medicina: per entrambi non andava tolto, ma aggirato aumentando i posti disponibili.

Critico con la legge di Bilancio

Solitamente silenzioso e riservato, da presidente della Crui Gaetano Manfredi ha affidato parole di fuoco lo scorso 19 dicembre all’indirizzo del governo. Il motivo? La legge di bilancio che ha dimenticato l’università, non prevedendo nessun investimento, nessun segnale di attenzione al mondo accademico.

«Siamo molto delusi – dichiarò Manfredi in quell’occasione –: i finanziamenti che aspettavamo servivano in primis per i giovani. Un piano straordinario per i ricercatori e risorse a copertura delle esenzioni delle tasse universitarie (per la cosiddetta no-tax area). Tenendo conto che siamo già il Paese europeo con il minor numero di laureati, e che notoriamente la crescita economica nella società della conoscenza non può che basarsi sulla conoscenza, non credo che questa legge renda un servizio al futuro prossimo dei nostri cittadini».

Gli interventi di Gaetano Manfredi sul Sole 24 ore:

● Atenei competitivi con meritocrazia, certezza di tempi e stipendi Ue

● Università, i tagli non aiutano