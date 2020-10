Chi è Hope Hicks, l’ex modella che potrebbe aver contagiato i Trump Hope Hicks è risultata positiva al test giovedì 1 ottobre. Due giorni prima aveva viaggiato con Trump e Melania e altri familiari del presidente a Cleveland

Positiva al coronavirus la giovane consigliera di Trump Hope Hicks

Hope Hicks è risultata positiva al test giovedì 1 ottobre. Due giorni prima aveva viaggiato con Trump e Melania e altri familiari del presidente a Cleveland

2' di lettura

Non ci sono certezze, ma potrebbe essere lei la persona che ha contagiato Donald e Melania Trump. Hope Hicks, 31 anni, ex modella per Ralph Lauren, è attualmente consigliera di Donald Trump, anche se fa riferimento al genero-consigliere del presidente Jared Kushner. Fino al 2018 è stata capo della comunicazione alla Casa Bianca. È stata modella, attrice ed è laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University di Dallas, Texas.

Hope Hicks è risultata positiva al test giovedì 1 ottobre. Due giorni prima aveva viaggiato con Trump e Melania e altri familiari del presidente a Cleveland per il dibattito tv con Joe Biden e poi mercoledì in Minnesota per il comizio elettorale: tutti spostamenti compiuti insieme sull'Air Force One o sull'elicottero dei Marines, dove non c'è spazio per il distanziamento sociale.

I primi sintomi mercoledì 30 settembre

La Hicks ha iniziato a sentirsi male mercoledì ed è stata messa in quarantena sul volo di ritorno a Washington, dove è sbarcata dall'ingresso posteriore dell'aereo.La sua diagnosi positiva è arrivata giovedì, ma la Casa Bianca non ha fatto alcun annuncio sulla situazione, e Kayleigh McEnany, l'addetta stampa, anche lei sull'aereo e a contatto con la Hicks, ha poi tenuto un briefing con i giornalisti senza farne menzione o indossare una mascherina.



Dopo la diagnosi di positività della Hicks, Trump ha continuato a viaggiare, recandosi giovedì nel New Jersey a un appuntamento con donatori. Mentre Hicks faceva il tampone Trump stava dando l'intervista alla Fox. «Sapete che ho trascorso molto tempo insieme a Hope (Hicks), e lo sa anche la first lady», ha detto Trump subito dopo aver eseguito in serata il suo test e prima di conoscerne l'esito. Ora il problema riguarda anche molti altri collaboratori e familiari del presidente che hanno viaggiato con lui o sono stati in stretto contatto con lui in questi giorni.

Le controversie alla Casa Bianca

Hicks ha un passato turbolento come responsabile della comunicazione alla Casa Bianca. In seguito alle indagini sul caso Russiagate, il 28 febbraio 2018 ha testimoniato in un'audizione fiume durata 9 ore alla Commissione per l'intelligence del Congresso di aver raccontato “bugie” al presidente ma si è rifiutata di parlare del suo operato alla Casa Bianca. L'indomani Hicks ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dall'incarico, cosa che è avvenuta nel marzo 2018. È tuttavia tornata alla Casa Bianca come consigliera di Trump quest’anno, membro del cerchio ristretto di fedelissimi.