Jensen Huang, il visionario che ha trasformato Nvidia da start up a gigante dell’AI

Un visionario autentico, ormai da molti anni fra i Ceo più seguiti della Silicon Valley. Jen-Hsun Huang, chiamato da tutti semplicemente Jensen, non è solo l'uomo che ha fondato Nvidia, ma è anche quello che ha cambiato volto a questa società, cogliendo con largo anticipo le opportunità celate dietro all'Intelligenza Artificiale.

Nato il 17 febbraio 1963 a Tainan, lasciò Taiwan per trasferirsi negli Stati Uniti quando non aveva ancora 10 anni. I genitori, preoccupati dalle tensioni in corso nel Paese, misero lui e il fratello su un aereo, destinazione Oneida, nel Kentucky, dove vivono alcuni parenti. Alla “Oneida Baptist Institute”, Jensen trascorse qualche anno difficile: l'ambiente scolastico non era dei più semplici, e fu preso di mira da un gruppo di bulli.

Neanche ventenne si iscrisse all'Università dell'Oregon, dove ottenne una laurea in ingegneria elettrica e informatica. Successivamente si specializzò alla Stanford University, dedicando tempo ed energie al mondo dei semiconduttori. Fu probabilmente proprio a Stanford che Jen-Hsun Huang “Jensen” immaginò per la prima volta Nvidia, anche se prima di fondare la sua società, Jensen va a farsi le ossa in una delle società con più storia nel mondo dei chip: AMD.

Gli anni del Commodore 64

La scintilla Nvidia scoppiò durante un incontro con Chris Malachowsky e Curtis Priem (gli altri due co-fondatori della società). Era il 1993, e fra i personal computer più venduti c'era ancora il Commodore 64. Huang e i suoi soci intravidero una grande opportunità all'orizzonte: rivoluzionare l'elaborazione grafica. Così crearono una tecnologia che avrebbe portato all'accelerazione Gpu (Graphics Processing Unit). Sei anni più tardi, nel 1999, Nvidia lanciò la sua prima scheda video, la GeForce 256. Una Gpu rivoluzionaria che ha stabilito nuovi standard nell'industria dei videogiochi e dell'elaborazione grafica.

Ma Huang, che è da sempre considerato un pioniere, non si è mai fermato. E nell'ultimo decennio - dopo aver fatto di Nvidia la più importante società al mondo nel settore delle schede video - ha deciso di spingere l'azienda oltre i confini dell'elaborazione grafica tradizionale, spingendo forte sulle innovazioni legate all'Intelligenza Artificiale.