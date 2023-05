Chi è Linda Yaccarino, nuova Ceo di Twitter. E perché Tesla festeggia in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, Elon Musk annuncia il suo passo indietro dalla carica di Ceo di Twitter. Il patron di Tesla aveva chiesto ai suoi follower di esprimersi su questa opportunità lo scorso dicembre, e dal sondaggio era arrivato un risultato molto chiaro: trova un altro Ceo. Adesso, dopo mesi di silenzio, il passo è concreto. Musk è infatti è in trattative per assumere Linda Yaccarino, responsabile della pubblicità di NBCUniversal, come nuovo amministratore delegato di Twitter.

Pu senza nominare ufficialmente il successore, Musk ha scritto su Twitter: «Sono entusiasta di annunciare che ho assunto un nuovo CEO per X/Twitter. Inizierà tra circa 6 settimane» .

Loading...

I primi a tirar fuori il nome di Linda Yaccarino sono stati quelli del Wall Street Journal. Musk e Yaccarino sono recentemente apparsi insieme durante una conferenza a Miami dove hanno tenuto un discorso programmatico intitolato «Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership».

Chi è Linda Yaccarino

Ma chi è la nuova Ceo di Twitter. Linda Yaccarino è una dirigente d’azienda, attualmente presidente della divisione vendite e partnership pubblicitarie di NBCUniversal, una società di media e intrattenimento di proprietà di Comcast. Negli Stati Uniti è ritenuta una figura di spicco nel settore della pubblicità e dei media, e ha guidato importanti iniziative di business e partnership pubblicitarie. Ha avuto un ruolo chiave nella trasformazione di NBCUniversal in una società di intrattenimento. Prima di unirsi a NBCUniversal nel 2011, Yaccarino ha lavorato per diverse aziende di media, tra cui Turner Broadcasting, MTV Networks, e ad agency come la WPP Group. Nel giro di 6 settimane diventerà Ceo di Twitter, e il suo curriculum racconta quanto Musk punti con decisione alle revenue pubblicitarie per le casse del social network.

Tesla vola in Borsa

Va detto che il passo indietro di Musk arriva mentre gli azionisti di Tesla esercitano sempre più pressioni sullo stesso Musk per riportare la sua attenzione sulla società di auto elettriche, le cui azioni sono diminuite del 30% nell’ultimo anno. E non è un caso, allora, che le azioni di Tesla siano aumentate di circa il 4% alla notizia che Musk lascerà la direzione di Twitter.