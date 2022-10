Chi è Lorenzo Fontana, candidato dalla Lega alla presidenza della Camera: l’ultracattolico fedelissimo di Salvini

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Laureato in Scienze politiche all'università degli studi di Padova, Lorenzo Fontana, classe 1980 è veronese ma ha lungo vissuto a Bruxelles con moglie e figlia dove, dal 2013, ha tessuto la rete di rapporti con i partiti euroscettici. Laureato in Scienze politiche presso l'università di Padova, giornalista pubblicista, militante sin da giovanissimo della Lega Nord, è stato vicecoordinatore federale del Movimento Giovani Padani e vicesegretario provinciale della Lega Nord di Verona. Malgrado le origini venete, non è considerato vicino al governatore Zaia.

La carriera politica

Dopo essere stato eletto consigliere comunale a Verona, nel 2009 è stato eletto per la prima volta al Parlamento europeo. Rieletto nel 2014 si è dimesso nel 2018 quando è stato eletto alla Camera dei Deputati. Dal 2016 è vicesegretario federale della Lega Nord. Nel 2018 è stato eletto vicepresidente della Camera dei Deputati, e dal 1° giugno dello stesso anno al 10 luglio 2019 è stato Ministro per la famiglia e le disabilità del governo Conte I. Dallo stesso giorno al 5 settembre 2019 è stato Ministro per gli Affari europei.

Loading...

Contro la società multiculturale

Il libro “La culla vuota della civiltà. All'origine della crisi” (prefazione di Matteo Salvini, di cui è un fedelissimo), anno 2018, scritto a quattro mani con Ettore Gotti Tedeschi, è una summa delle idee politiche di Lorenzo Fontana, intrinsecamente legate alla questione demografica. Nell'ottica di ripartire dalla famiglia per far ripartire il Paese, Fontana pensa che il «terribile inverno demografico di un popolo cancella il futuro e l'identità rappresentando inoltre la principale causa del declino economico di una nazione».E non c'è modo che questo calo demografico possa essere bilanciato dall'immigrazione. Anzi: per Fontana questo è il «collasso» a cui vuole portarci la sinistra: «A sinistra vorrebbero compensare il calo demografico importando immigrati, ma la società multiculturale ha fallito».

Il Congresso di Verona e il cattolicesimo tradizionale

Come noto, la famiglia che ha in mente Fontana è di tipo tradizionale. Ha fatto discutere la sua presenza al Congresso delle Famiglie, tenutosi a Verona lo scorso marzo. Il ministro leghista era tra i promotori e i relatori dell'evento, al quale la presidenza del consiglio aveva negato il patrocinio. Contrario alle unioni civili, alle adozioni omogenitoriali e alle pratiche di fecondazione alternative, Fontana ha anche ribadito la necessità di uno Stato che aiuti le donne a non abortire tramite incentivi e bonus per la natalità.