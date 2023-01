Chi è Lucio Arcidiacono, il “colonnello Ultimo” che ha guidato la cattura del boss

Ascolta la versione audio dell'articolo

Finito sotto i riflettori - insieme al procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido, e il generale del Ros Pasquale Angelosanto - il comandante del Raggruppamento Speciale palermitano Lucio Arcidiacono è una figura chiave della complessa operazione investigativa che ha portato all'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Nato a Catania 49 anni fa, il colonnello Arcidiacono guida sul campo il primo reparto investigativo del Ros dei Carabinieri, e si è occupato della parte operativa del blitz che ha portato alla cattura del super latitante trapanese.

Per farlo ha seguito quello che l’Arma ama definire il «metodo Dalla Chiesa». Il Raggruppamento operativo speciale protagonista oggi della cattura del boss, fondato nel 1974 dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, si distingue infatti per l'innovativo metodo investigativo caratterizzato da osservazioni, pedinamenti, intercettazioni sempre più efficienti per identificare i membri delle formazioni eversive e i loro contatti, risalendo progressivamente ai vertici.

Nella carriera investigativa di Arcidiacono il coordinamento di una lunga serie di operazioni ad alto livello, come l’indagine “Halycon”, incentrata sulla famiglia mafiosa di Licata accertando anche alcuni legami con la politica e un intreccio con la massoneria deviata. O l'indagine “Iblis”, sulle collusioni tra politica, criminalità organizzata del Catanese e imprenditoria legata a una vicenda di immobili comunali dati in concessione gratuita a privati.