Ue, l’ascesa di Vestager: la zarina del digitale incubo di Silicon Valley

BRUXELLES – E' buona norma che un commissario uscente confermato dal proprio governo non riceva lo stesso portafoglio. Per Margrethe Vestager è stata fatta una clamorosa eccezione. L'ex ministra delle Finanze danese è stata confermata dalla presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen alla guida della concorrenza. E' chiaro il segnale politico lanciato sia ai governi nazionali che agli Stati Uniti, i quali alla signora Vestager in questi anni hanno rivolto non poche critiche.

Il presidente americano Donald Trump l'ha definita addirittura “la signora delle tasse” che “odia gli Stati Uniti”. D'altro canto, la commissaria alla concorrenza ha condannato a rimborsi salatissimi alcune aziende americane, colpevoli di avere ricevuto illegittimi aiuti di stato. Oltre ad attaccarsi ad Apple, Amazon o Starbucks per concorrenza sleale, ha preso di mira anche Google per abuso di posizione dominante, comminando multe miliardarie alla società californiana.

A 51 anni, la signora Vestager rimarrà responsabile dell'antitrust nella nuova Commissione. In realtà, da vice presidente esecutiva l'ex ministra delle Finanze danese avrà un doppio ruolo: responsabile per la transizione informatica così come commissaria alla concorrenza. Dovrà coordinare il lavoro dei commissari per dare all'Europa una strategia industriale di lungo periodo. Come ha detto la signora von der Leyen, l'Europa deve “approfittare pienamente del potenziale digitale”.