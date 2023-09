Chi è Massimo Gibelli, lo storico portavoce della Cgil licenziato dopo 40 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una lunga esperienza professionale nella Cgil, prima portavoce storico di Sergio Cofferati e poi, una volta rientrato nel sindacato, di Susanna Camusso e, per un periodo più breve, di Maurizio Landini. «Assunto nel 1983 come addetto stampa socialista nella Cgil piemontese guidata da Fausto Bertinotti» e, dopo quarant’anni, licenziato «per giustificato motivo oggettivo». Decisione che è stata impugnata dal diretto interessato, Massimo Gibelli, che ha raccontato la sua vicenda facendo riferimento al Jobs Act: «Il diritto del lavoro è materia complessa e mutevole, risultato del sovrapporsi di innumerevoli leggi e riforme. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è previsto dall'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, più volte modificato nel corso degli anni, in ultimo dalla riforma Fornero del 2012 e nel 2015 dal Jobs act di Renzi. Leggi che furono fortemente contestate dal sindacato».

«Voglio dire una cosa molto semplice: la Cgil ha proceduto ad una sua riorganizzazione interna e la scelta che è stata fatta è quella di non avere più la figura del portavoce» ha detto Landini.

Licenziato il 4 luglio

A raccontare la vicenda è stato lo stesso Gibelli: «Nel febbraio del 2021 la segreteria della Cgil», guidata da Landini, «nell’ambito di una razionalizzazione e riorganizzazione delle attività del centro confederale ha deliberato la soppressione della posizione di “Portavoce del segretario generale”, incarico che allora ricoprivo», scrive. «Mi resi immediatamente disponibile ad essere utilizzato in altro incarico. Passati due anni, finito il congresso, eletta la nuova segreteria, nel marzo scorso, scrivo una mail al segretario organizzativo per ricordare che da un biennio sono privo di incarico e compiti, e ribadire la mia disponibilita’ a essere utilizzato ovunque si renda possibile, utile e necessario. Il 4 luglio, al rientro da un breve periodo di ferie, sono convocato dal segretario organizzativo. Durante il colloquio mi viene comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo», ricostruisce Gibelli aggiungendo che il licenziamento «è stato impugnato e sono ora in corso le conseguenti procedure».

Storico braccio destro di Cofferati

È lo stesso Gibelli (classe 1958, giornalista professionista dal 1981) a ripercorrere la sua esperienza nella Cgil: da quando «fui assunto nel 1983 come addetto stampa socialista nella Cgil piemontese guidata da Fausto Bertinotti» al ruolo di portavoce di Sergio Cofferati al «supporto nei primi mesi del suo mandato» a Guglielmo Epifani fino al «passo indietro dopo gli anni molto caratterizzanti del mio lavoro con il suo predecessore». Nel 2014 decise infatti di seguire Cofferati nella sfida (vinta) alla guida di Bologna. Poi il rientro con la segreteria di Susanna Camusso per «guidare la comunicazione Cgil» e, infine, gli anni inziali del mandato di Maurizio Landini.

I rapporti tra i due non sono mai stati buoni. Nel 2015 fu proprio Gibelli, allora portavoce di Camusso, a scivere un duro tweet sull’allora segretario della Fiom che pensava a una “coalizione sociale”: «Se Maurizio vuole scendere in politica tutti i nostri auguri ma il sindacato, @fiomnet è altra cosa». Nel marzo di quell’anno il sindacato organizzò una manifestazione contro il Jobs Act.