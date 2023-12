Chi è Nadia Calviño, la prima donna che guiderà la Bei

Più in dettaglio, Nadia Calviño ha supervisionato tra l’altro le misure di sostegno alle pandemia (la Spagna ha ricevuto 160 miliardi tra prestiti e aiuti) e quelle di contenimento dell’inflazione.

Quello appena conquistato di presidente della Bei non è peraltro il primo ruolo internazionale per il quale è stata avanzata la sua candidatura. Il suo nome era stato fatto nel 2019, come possibile presidente dell’Eurogruppo (ruolo poi assegnato all’irlandese Paschal Donohoe), quindi come direttore generale dell’Fmi, posizione poi ricoperta dalla bulgara Kristalina Georgieva.

Morbida nell’approccio e misurata nei toni, è considerata però un osso duro nelle trattative. Ha un debole per il cinema degli anni ’50 e ama trascorrere il tempo libero con la sua famiglia, che conta quattro figli.

Quanto alla Bei che immagina, ha dichiarato che «avrà un ruolo ancora più importante in futuro, per finanziare la transizione verde, fornire sostegno finanziario all’Ucraina e sostenere l’Europa nel mondo».

