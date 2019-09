Paolo Gentiloni, il moderato che esordì in politica con Mario Capanna

Il suo esordio in politica con Mario Capanna

Il suo esordio in politica è nel movimento studentesco di Mario Capanna: nel 1970 scappò di casa per partecipare a una manifestazione studentesca. Partecipa poi alla fondazione del Movimento lavoratori per il socialismo e diventa segretario regionale per il Lazio, fino alla sua unificazione con il Pdup per il comunismo. Nella sinistra extraparlamentare incontra Ermete Realacci e Chicco Testa. Per otto anni direttore de “La nuova ecologia”, fa parte nei cosiddetti “Rutelli boys”, insieme a Roberto Giachetti, Michele Anzaldi e Filippo Sensi.

Nel 1993 è portavoce di Rutelli , quando è sindaco di Roma. Poi diventa assessore al Giubileo del 2000 e al Turismo. Deputato per 5 legislature, entra in Parlamento come parlamentare de La Margherita, di cui è stato anche fondatore. Poi è nel Pd, dove ha sostenuto la candidatura di Zingaretti alle segreteria del Pd.

Discendente di Vincenzo Ottorino Gentiloni

Ha origini nobili. É un discendente della famiglia dei conti Gentiloni Silveri, nobili di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino, parenti di Vincenzo Ottorino Gentiloni, ricordato per il patto che segnò l’ingresso del cattolici nella vita politica all’inizio del Novecento.