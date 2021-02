Chi è Piero Novelli, l’italiano che guiderà Euronext Co-presidente di Ubs Investment bank e docente alla Luiss, entra nel Consiglio di sorveglianza di cui diventerà presidente

Piero Novelli (Imagoeconomica)

Co-presidente di Ubs Investment bank e docente alla Luiss, entra nel Consiglio di sorveglianza di cui diventerà presidente

2' di lettura

Euronext ha annunciato l'ingresso di Piero Novelli come membro indipendente nel Consiglio di Sorveglianza del Gruppo, in vista di diventarne presidente. Novelli, che dovrà lasciare gli incarichi manageriali in vista della futura nomina, è co-presidente di Ubs Investment Bank e membro del comitato esecutivo del colosso bancario elvetico dall'ottobre del 2018.

La nomina di Novelli, il nome italiano scelto per la presidenza di Euronext come previsto negli accordi che hanno portato la società di gestione dei listini europei ad acquistare Borsa Italiana dal Lseg, è subordinata all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti e degli azionisti di Euronext.

Loading...

Una carriera tra finanza e accademia

Piero Novelli è Co-Presidente della Investment Bank di UBS e membro del Comitato Esecutivo del gruppo UBS da ottobre 2018. Nel 2017 è stato nominato Co-Presidente esecutivo della divisione Global Investment Banking e nel 2016 è diventato unico Global Head dell'area Mergers and Acquisitions (M&A). Nei suoi 27 anni di carriera nell'investment banking, Novelli ha offerto la propria consulenza a consigli di amministrazione durante alcune importanti e complesse operazioni di M&A in tutti i settori e aree geografiche. In particolare, Novelli ha collaborato con le più importanti società italiane in molte operazioni strategiche a livello internazionale.

È docente presso l'Imperial College di Londra, la MIT Sloan School of Management e l'Università LUISS. Inoltre è intervenuto a sostegno del sistema sanitario italiano durante il periodo di massima emergenza della crisi del COVID-19. Ha conseguito un master in management presso la MIT Sloan School of Management e un master in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

---