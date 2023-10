Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, nuovo presidente della Biennale di Venezia - Video

Nel curriculum di Buttafuoco anche il ruolo di presidente del Teatro Stabile di Catania (dal 2007 al 2010, prese il posto di Pippo Baudo) e quello del Teatro Stabile d’Abruzzo (ancora in carica). Nel 2003 entrò nel Consiglio di amministrazione di Istituto Luce. Per Cinecittà ha ideato e realizzato il film “I picciotti del Profeta”, un documentario sulla presenza dell’Islam in Sicilia.

La conversione all’islam

Buttafuoco si è convertito all’Islam sciita con il nome Giafar al-Siqilli. «Se solo l’Europa, il Mediterraneo e l’Italia conoscessero a fondo la loro storia non potrebbero che amare l’Islam. E se la civiltà islamica conoscesse a fondo se stessa non potrebbe che essere cosciente di un amore che comincia da lontano» disse nel 2017 partecipando alla Fiera Internazionale del Libro di Teheran.

La candidatura alla presidenza della Sicilia

Nel 2015 il nome di Buttafuoco era circolato come candidato per le regionali in Sicilia. «Lo stimo moltissimo come persona e come intellettuale e giornalista, è una delle teste più lucide che ci sono in Italia» disse di lui Matteo Salvini, per niente in imbarazzo nel sostenere un candidato musulmano. «Fossero tutti come Buttafuoco i musulmani non avremmo più problemi nel mondo - disse -. Lui è una delle persone più miti e gentili che io abbia mai conosciuto».

Lo stop arrivò invece proprio da Giorgia Meloni: «Non credo sia una buona idea candidare una personalità che ha deciso di convertirsi all’Islam. Ognuno è libero di professare la religione che vuole, ma credo che in questi anni l’Italia e l’Europa debbano rivendicare le proprie origini greche, romane e cristiane davanti a chi vorrebbe spazzarle via. Non vorremmo dare un segnale di resa ai fanatici che rimpiangono il passato dominio arabo e musulmano sulla Sicilia».

Fdi: infranto un altro tetto di cristallo

Fratelli d’Italia, partito della premier Meloni, accoglie la nomina con entusiamo: «È stato infranto un altro tetto di cristallo» dice Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia. «Spesso - prosegue Speranzon - la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l’autorevolezza».