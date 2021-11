Chi è Pietro Labriola, l’anticonformista partito dalla Puglia e arrivato in Brasile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Interista sfegatato, passione per i tatuaggi, Pietro Labriola è considerato un anticonformista. Il manager, 54 anni compiuti il primo ottobre, nativo di Altamura, è cresciuto a Bari dove ha completato gli studi con la laurea in economia e commercio e il master in gestione dell’innovazione e delle tecnologie.

Tutti i passi della sua carriera sono percorsi nel settore delle tlc. Primo incarico in France Telecom Transpac, dove lavora dal ’93 al ’94 come assistente dell’amministratore delegato presso la sede di Milano. Nel ’95 passa in Cable & Wireless come responsabile marketing Italia. L’anno dopo è in Infostrada, dove è responsabile business development. Per un anno, nel ’97, fa un’esperienza nel mondo della consulenza con Boston consulting, sempre in Italia. Nel ’98 torna in Infostrada come direttore marketing.

Infine, nel 2001, approda a Telecom Italia, quando Riccardo Ruggiero passa da Infostrada all’incumbent. Labriola comincia come responsabile marketing del fisso, lanciando tra l’altro l’offerta “alice” per l’adsl. Nel 2005 è promosso direttore marketing per i servizi fisso ̀e mobile.

Nel 2007 è nominato responsabile dei servizi di telefonia fissa sul mercato domestico e nel 2009 div̀enta direttore della business unit per il segmento aziende per i servizi di telefonia fissa, mobile e information and communications technology.

Nel 2013 assume la responsabilità di coordinare il progetto di scorporo della rete, nel percorso, poi abbandonato, che era stato avviato quando al vertice c’erano Franco Bernabè e Marco Patuano e che prevedeva la societarizzazione dell’infrastruttura, mantenendone però il controllo.