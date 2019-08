Chi è più forte tra Messi e Ronaldo? A stabilirlo è l’algoritmo

2' di lettura

I grandi dualismi hanno fatto la storia dello sport. Da Coppi-Bartali sulle due ruote a Lauda-Hunt nel circo di Formula Uno, da Larry Bird-Magic Johnson sui parquet dell’Nba americana a Federer-Nadal sui campi di tennis fino alla drammatica rivalità tra Tonya Harding e Nancy Kerrigan nel pattinaggio artistico, sono tutte storie finite nei libri o in film di grande successo che hanno diviso il mondo dei tifosi.

Ora ci mette il becco anche la scienza per decidere chi potrebbe essere il migliore, almeno per quanto riguarda il calcio. L’Università di Lovanio ha messo a punto, insieme alla startup olandese SciSport, un algoritmo per decidere chi è il miglior tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i due calciatori che hanno dominato la scena mondiale nell’ultimo decennio a suon di Palloni d’oro.

La risposta della scienza non lascia spazio a dubbi: sulla base dell’analisi di tutte le partite delle ultime cinque stagioni Messi surclassa di gran lunga Ronaldo con un punteggio che è esattamente il doppio. Almeno così sancisce l’indice Vape (Valuing actions by estimating probabilities) messo a punto dall’Università belga.

Il sistema ha analizzato tutte le partite di campionato dalla stagione 2013-14 a quella 2017-18, valutando ogni singola azione dei due campioni, tutti i passaggi, gli assist, i dribbling, lanci, cross, affibiandogli un voto sulla base dell’efficacia o meno nella probabilità di segnare un gol. Ebbene, nelle stagioni prese in considerazione l’indice Vaep di Messi è pari a 1,21 contro lo 0,61 di CR7. Il che, in pratica, significa che il Barcellona con l’argentino in campo segna 1,21 gol in più rispetto a quando non c’è, mentre il portoghese contribuisce solo con 0,61 gol al tabellino del Real .

«Il valore di un calciatore è spesso determinato in base agli assist e ai gol realizzati - ha spiegato Jesse Davis, professore di Lovanio che ha contribuito alla definizione del sistema -. Ma il gol è un evento raro, perché una partita è fatta da una media di 1.600 azioni. Il nostro modello analizza oogni singola azione - tiri, passaggi, dribbling, contrasti - e calcola il loro valore singolo».