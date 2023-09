Chi è Rocco Bellantone, indicato come nuovo presidente dell’Istituto superiore di sanità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Rocco Bellantone, direttore del Governo clinico e del Centro dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell'obesità della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli e già preside della facoltà di Medicina dell’università Cattolica di Roma, a subentrare a Silvio Brusaferro (nominato nel 2019) alla guida dell’Istituto superiore di sanità. Bellantone era in ballottaggio con Anna Teresa Palamara, che dirige il Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

Nomina voluta da Schillaci e sancita da un Dpcm

I tempi supplementari per l’igienista professore a Udine che prima in veste di Commissario ha guidato l’Iss a partire dal 2019 traghettandolo negli “anni più bui” del Covid, sono scaduti: l’11 settembre è la data in cui anche la proroga dell’incarico di presidente, arrivata a luglio, è scaduta. Brusaferro si era dato disponibile per un nuovo incarico ma il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso diversamente. E «ha proposto la nomina del professor Rocco Bellantone a presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss)», viene comunicato in una nota del ministero. L’incarico dovrà essere formalizzato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa della definizione della procedura di nomina, si procederà al commissariamento dell’Istituto.

L’avvicendamento segue la nomina di Francesco Vaia come nuovo direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Vaia già direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha preso il posto già occupato da Giovanni Rezza, andato in pensione lo scorso maggio.

Bellantone: onorato da proposta ministro. L’Iss? Tempio che va difeso



«Sono onorato e grato al ministro» della Salute Orazio Schillaci «per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti, ma tengo a sottolineare e a ribadire che c’è un’audizione parlamentare ancora e poi una decisione del Consiglio dei ministri». Che cosa rappresenta l’Istituto superiore di sanità per gli uomini di scienza e di medicina? «La prima parola che mi viene in mente è: un tempio. Un tempio che va difeso e portato a livelli ancora più alti di quelli che già ha». Sono le parole con cui Rocco Bellantone, ha accolto l’annuncio che ufficializza la scelta di Schillaci di proporre il suo nome per la presidenza dell’Istituto superiore di sanità (Iss). «In questi quasi 50 anni di carriera - ha aggiunto - penso di aver fatto tante cose e aver dimostrato di saper governare delle istituzioni prestigiose come l’università Cattolica e il policlinico Gemelli e quindi speravo che questo mio curriculum potesse aiutare. Ma, per il resto, massimo rispetto e attesa per quello che sarà il parere delle Commissioni parlamentari e la decisione finale del Consiglio dei ministri».

La specializzazione in chirurgia endocrina

Nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) nel 1953, Bellantone si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica nell'anno accademico 1976-77 e ha conseguito presso la stessa Università le specializzazioni in urologia e in chirurgia generale. Negli ultimi dieci anni la sua attività chirurgica, didattica e di ricerca si è focalizzata, in particolare, nel campo della Chirurgia Endocrina. È professore ordinario di Chirurgia Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.