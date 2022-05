Draghi riceve Sanna Marin: chi è la giovane premier che vuole la Finlandia nella Nato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Capitale d’Italia, in coincidenza con quando Helsinki e contemporaneamente Stoccolma formalizzeranno la candidatura per entrare nella Nato. La premier finlandese Sanna Marin incontra Mario Draghi, di cui sono note le posizioni a supporto della svolta compiuta dai due Paesi per l’ingresso nell’Alleanza atlantica. Un bilaterale sulla sicurezza in Europa dopo la guerra ucraina e sul come ridurre la dipendenza dall’energia russa, secondo quanto comunicato, in realtà dal valore più marcatamente simbolico. Poco dopo, Enrico Letta e Giuseppe Conte riferiranno analogo e convinto appoggio alla scelta storica.

L’approdo alla guida del governo

Deputata socialdemocratica dal 2015 con una netta impronta ambientale, Sanna Marin è divenuta primo ministro finlandese a dicembre 2019, a quell’epoca più giovane capo di governo al mondo poi superata in Austria da Sebastian Kurz. Alle elezioni il partito di Marin era prevalso con un programma di superamento degli anni di austerity e di recessione economica. In corso di legislatura la scelta cadde su di lei in sostituzione del premier (dello stesso partito) Antti Rinne, dimessosi al culmine dei conflitti con il principale partner centrista di coalizione.

Dalle politiche di welfare all’ecologia

È nata e cresciuta ad Helsinki da due mamme, classe 1985, con una carriera politica che ha preso forma a Tampere, inserita tra le prime trenta città hipster al mondo. Della premier sono note le attitudini di dialogo sul fronte social. I suoi argomenti preferiti spaziano dall’ecologia all’istruzione, dal welfare fino alle disparità di reddito, con un’attenzione focalizzata sulle politiche sociali così come sulla spesa per l’occupazione giovanile. Una giovane donna insomma a suo agio con temi cari ai millenials. Come parte della “generazione di Instagram”, anche la sua vita privata è stata comunicata all’esterno in alcuni frangenti. Come durante la gravidanza, dalle foto con il pancione a quelle dell’allattamento.

Lo scoppio del conflitto regionale

L’arrivo della guerra alle porte del Paese ha impresso un corso imprevisto all’agenda dell'esecutivo. Ad aprire la strada alla richiesta di ingresso nella Nato sono stati pochi giorni fa il presidente Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin con una dichiarazione congiunta. Un esito, quello della scelta di entrare nel blocco, arrivato dopo decenni di non-allineamento. «La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con loro e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo», ha dichiarato la premier mostrandosi consapevole dei possibili contraccolpi. «Ci sono ovviamente diversi rischi per i quali dobbiamo essere pronti», ammette. «Le minacce provenienti dalla Russia come attacchi informatici, ibridi e così via devono ovviamente essere prese in considerazione».



Il cammino verso l’adesione

Per il sì a Svezia e Finlandia rimane lo scoglio della contrarietà del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ma i due Paesi che, anche se neutrali, già partecipavano alle esercitazioni militari della Nato, possono contare sulla regia di cancellerie di peso. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà alla Casa Bianca la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinistö. Dal canto suo il presidente del Consiglio italiano confermerà alla premier finlandese il sostegno dell’Italia, fiducioso che la Nato possa prendere una linea unanime sulla richiesta di adesione.