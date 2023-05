Chi è Silvetti, l’azzurro che ha espugnato la «roccaforte rossa» di Ancona

I tecnici progressisti scelti

Silvetti si è apparentato con uno degli altri quattro contendenti alla poltrona di sindaco rimasti fuori dalla contesa: è Marco Battino, 22 anni, alla guida della civica “Ripartiamo dai giovani” con un 2,18% di consensi ottenuto alla sua prima apparizione sulla scena politica. Un accordo che porta in dote la guida dell'assessorato all'Università, Politiche giovanili e Start up. Silvetti, che terrà per sé la delega all'Ambiente, ha pescato nel mondo progressista per due tecnici che comporranno il suo staff: il professore Bonifazi, padre del Piano inquinamento atmosferico di Ancona, e l'architetto Picciafuoco, che si occuperà del decoro urbano.

Silvetti: sindaco di tutti gli anconetani, mi sento all’altezza



«Sarò il sindaco di tutti gli anconetani, il sindaco della città di Ancona, mi sento all’altezza». «Il dato che emerge non fa eccezione in nessun quartiere di Ancona, - l’analisi del neo sindaco -, il consenso è arrivato dai quartieri popolari più distanti e dai quartieri centrali, un dato che va considerato e valorizzato. Mi sento responsabile e di dire che sarò il sindaco di tutti gli anconetani e della città di Ancona, credo di essere all’altezza».





