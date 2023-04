Chi è il blogger nazionalista Tatarsky e perché è stato ucciso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tatarsky – vero nome Maxim Fomin - era tra i membri più noti di un influente gruppo di blogger militari impegnati a fornire commenti sulla guerra della Russia in Ucraina. È stato ucciso in un cafè di San Pietroburgo domenica 2 aprile con una statuetta recapitatagli come dono che poi è esplosa. Nell’esplosione sono rimaste ferite 32 persone di cui 10 sono in gravi condizioni. Tatarsky era uno di quei blogger che sebbene feroci nei confronti dell’establishment della difesa, era pure da sempre tra gli entusiasti sostenitori della guerra e ha sempre evitato critiche dirette al presidente Vladimir Putin. Tatarsky, 40 anni, era tra coloro che hanno chiesto pubblicamente che la Russia proseguisse la guerra in modo ancora più aggressivo. Quando il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha visitato Kherson dopo che la Russia si è ritirata dalla città lo scorso novembre, Tatarsky ha chiesto di sapere perché Mosca non aveva colto l’occasione per assassinarlo con un drone.

Nato nel Donbass, il cuore industriale dell’Ucraina, Tatarsky ha lavorato come minatore di carbone prima di avviare un’attività di mobili. Quando ha avuto difficoltà finanziarie, ha rapinato una banca ed è stato condannato al carcere. È fuggito dalla custodia dopo che la ribellione separatista sostenuta dalla Russia ha travolto il Donbass nel 2014, settimane dopo l’annessione da parte di Mosca della penisola ucraina di Crimea. Poi si è unito ai ribelli separatisti e ha combattuto in prima linea prima di dedicarsi al blog.

La commissione nazionale antiterrorismo accusa l’intelligence ucraina di essere dietro l’omicidio di Tatarsky in combutta con l’organizzazione del leader dell’opposizione Navalny, attualmente in prigione. Organizzazione chiamata in causa da molti commenti degli utenti filorussi su Telegram . «E’ una piattaforma terroristica già pronta con una vasta rete di cellule dormienti e complici e attivisti. La domanda è: quando potremo iniziare a eliminarne il maggior numero possibile senza arresti?», si chiede “Troika”, che vanta 217mila iscritti. Anche il canale Rybar, con più di un milione di follower accusa la Fondazione anti corruzione di Navalny, oltre che la Soros, “punte dell’iceberg” che agiscono «su comando dei servizi occidentali e dei nazisti di Kiev». Quinta colonna, prosegue, che agisce di concerto con la sesta che si maschera ancora da putinisti e lealisti e patrioti. Viene quindi invocata «una pulizia sistematica degli organi dello Stato e della società, non solo della quinta colonna, ma anche della sesta. Dobbiamo sconfiggere il liberalismo, almeno in Russia».



Le accuse ai servizi ucraini sono state ripetute in conferenza stampa dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Il regime di Kiev sostiene il terrorismo» ed «è molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin». «Questo è il regime che è stato dietro le uccisioni di persone per molti anni dal 2014», ha aggiunto Peskov, «ecco perché è in corso un’operazione militare speciale».

Le autorità ucraine non hanno risposto direttamente alle accuse ma il presidente Zelensky ha detto di non occuparsi dei fatti che accadono in Russia mentre un alto funzionario ucraino ritiene che l’esplosione della bomba faccia parte di contrasti interni alla Russia.