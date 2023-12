Chi era Mousavi, il generale iraniano ucciso da un attacco israeliano in Siria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana ha annunciato lunedì che un attacco israeliano in Siria ha ucciso uno dei suoi comandanti, promettendo di vendicarsi e di farla “pagare” a Israele. In una dichiarazione, le Guardie della Rivoluzione hanno affermato che il generale Seyed Razi Mousavi, un «consigliere senior del corpo in Siria», è stato ucciso in un «attacco missilistico» israeliano a Damasco.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che l’uccisione di Mousavi è un segno della «frustrazione, impotenza e incapacità» di Israele, aggiungendo che lo Stato ebraico «pagherà sicuramente per questo crimine».

Chi era Mousavi

Mousavi era incaricato di fornire «supporto logistico all’asse della resistenza in Siria», si legge nella dichiarazione dei Guardiani della Rivoluzione, riferendosi a una rete di gruppi militanti regionali sostenuti dall’Iran, tra cui il gruppo palestinese Hamas, Hezbollah libanese, varie milizie in Iraq e Siria e gli Houthi nello Yemen.

La dichiarazione aggiungeva che Mousavi era un «compagno» del comandante ucciso Qassem Soleimani, ex capo della Forza Quds, il braccio delle operazioni estere dei Guardiani della Rivoluzione. Soleimani è stato ucciso in un attacco aereo americano in Iraq nel 2020.

L’agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha descritto Mousavi come uno dei consiglieri più esperti della Forza Quds.