Chi era Saleh al-Arouri, il capo di Hamas ucciso a Beirut

Il vicecapo del politburo di Hamas, Saleh al-Arouri, è stato ucciso in un attacco israeliano nel sobborgo di Beirut. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza di Hezbollah al quotidiano franco libanese l’Orient de Jour. Arouri era vice capo del direttivo di Hamas, secondo solo a Ismail Haniyeh, e capo della divisione operazioni in Cisgiordania.

Era considerato figura potente e influente nell’organizzazione, soprattutto per i suoi tentativi di costituire un battaglione militante nella West Bank e anche perché viveva a Beirut dove era in stretto contatto con il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah. Si pensa che Arouri e Yahya Sinwar - il capo di Hamas a Gaza - fossero coordinati nella loro visione strategica.

Nel 2014, Arouri ha annunciato il sequestro e l’assassinio di tre ragazzi - scrive Haaretz - Gilad Sha’ar, Naftali Frankel e Eyal Yafarah, e definì quello come un «atto eroico».

Gli Stati Uniti hanno dichiarato al-Arouri terrorista globale nel settembre 2015, bloccando tutte le sue proprietà e i suoi interessi soggetti a giurisdizione americana e proibendo ai cittadini americani qualsiasi transazione con lui. Nel 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato una taglia di cinque milioni per chi avrebbe provveduto a dare informazioni su di lui. Poi il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che al Arouri stava lavorando con il potente Qassem Soleimani, capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, che è stato ucciso in un’operazione americana nel 2020.

Un alto funzionario di Hamas ha affermato che l’assassinio del numero due del movimento in un attacco avvenuto a Beirut e attribuito a Israele non metterà in ginocchio la “resistenza”. «I codardi omicidi compiuti dall’occupante sionista contro i leader e i simboli del nostro popolo palestinese dentro e fuori la Palestina non riusciranno a spezzare la volontà e la resilienza del nostro popolo, né a ostacolare la continuazione della sua coraggiosa resistenza», ha affermato Ezzat al-Rishq, membro dell’ufficio politico di Hamas.