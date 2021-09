Chi guiderà Milano? Le videointerviste dei candidati sindaci

1' di lettura

Sviluppo della città nel rispetto dell’ambiente, viabilità, lavoro, periferie, ma anche sicurezza. Sono i temi che hanno animato la campagna elettorale per l’elezione del prossimo sindaco di Milano. Città fortemente colpita dall’epidemia, che ha registrato un altissimo numero di vittime, ma anche città abituata a primeggiare: in vetta per due anni consecutivi (2018/2019) nell’indagine del Sole 24 ORE sulla qualità della vita, 12esima nel 2020, quando la pandemia aveva già presentato il suo conto.

Ma quali saranno le priorità del nuovo sindaco? Amministrazione che a prescindere dal colore politico potrà contare sulle importanti risorse in arrivo dal PNRR, ben 4 miliardi di euro la cifra prevista per Milano.

Chi guiderà Milano? La video intervista a Luca Bernardo

Chi guiderà Milano? La video intervista a Layla Pavone

Chi guiderà Milano? La video intervista a Beppe Sala

La strategia di Beppe Sala, sindaco uscente in corsa per il secondo mandato, è incentrata sul proseguimento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni: è quindi indirizzata allo sviluppo della città mantenendo il difficile equilibrio con le esigenze ambientali, al tema delle case popolari e a quello del lavoro, penalizzato dal covid.

Si concentra sulle periferie il progetto di Layla Pavone, candidata sostenuta dal Movimento 5 Stelle, che punta a lavorare su viabilità, case popolari, verde, smart city.

È la sicurezza, invece, la priorità di Luca Bernardo, candidato sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: sicurezza declinata nei quartieri, nel lavoro, nell’ambiente e nella viabilità. Massima convergenza tra sul tema green pass e vaccinazioni. Abbiamo posto a questi tre candidati le stesse domande, per mettere a confronto in modo omogeneo le rispettive posizioni. Nelle interviste, anche i numeri della città.