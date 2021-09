Chi guiderà Roma? Le interviste ai candidati sindaci

1' di lettura

Rifiuti e mobilità. Passa da questi due problemi-rompicapo l’elezione del prossimo sindaco della Capitale. Sono in cima alle preoccupazioni rispettivamente del 56% e del 46% dei romani e campeggiano nei programmi elettorali dei quattro principali candidati sindaco: Enrico Michetti (centrodestra), Roberto Gualtieri (centro-sinistra), Virginia Raggi (M5S) e Carlo Calenda (Azione).

Chi guiderà Roma? La video intervista a Carlo Calenda

Chi guiderà Roma? La video intervista a Roberto Gualtieri

Chi guiderà Roma? La video intervista a Enrico Michetti

Chi guiderà Roma? La video intervista a Virginia Raggi

Due numeri fotografano in modo netto le due priorità per chiunque sarà chiamato a fare il sindaco in questa città nei prossimi cinque anni: il 72% di tutte le segnalazioni di disservizi a Roma a luglio 2021 è stato sui rifiuti; 165 sono le ore perse ogni anno in città da un automobilista. Non può essere altrimenti se Ama può garantire il trattamento solo del 15% dei rifiuti indifferenziati di Roma e se i romani hanno a disposizione 59,4 km di linee metropolitane contro i 96,8 km di Milano.

Loading...

Ma la Capitale, pur difficile da gestire con i suoi numeri da record (è il primo comune d’Italia per aree verdi; con 2,7 milioni di residenti ospita tanti abitanti quanti quelli di Firenze, Napoli e Milano), ha potenzialità enormi per le sue caratteristiche pressoché uniche. Un dato su tutti: con 31 milioni di presenze, è stata nel 2019 la città più visitata d’Italia. La vocazione turistica, la pluriennale specializzazione nei settori dell’innovazione e dell’Ict possono fare da volano per attrarre investimenti e uscire dalla crisi post Covid. In questo solco, anche la recente candidatura per l’Expo 2030, firmata dal premier Draghi e condivisa da tutti i candidati sindaco, può dare una scossa economica alla città.