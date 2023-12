«Chi ha lavorato in proprio conosce bene il significato dell’impegno e la dedizione»

Nel settore dell’edilizia, anche l’impresa del presidente di Confartigianato Veneto, Roberto Boschetto, ha assunto un ex titolare di Partita Iva: «Produciamo decori in gesso per l’edilizia, oltre a realizzare lavorazioni come il cartongesso e la pittura. Alcune lavorazioni, destinate ai negozi di alta gamma, richiedono grande manualità ed esperienza: cerchiamo continuamente manodopera qualificata, sempre più difficile da trovare», spiega Boschetto, che nella ricerca ha incrociato un collega cinquantenne. «Con il crescere dell’età, lavorare in proprio può dare delle preoccupazioni: una malattia, ad esempio, può rappresentare una perdita importante di lavoro e l’impossibilità di tenere testa a tutti gli impegni. Comprendo la tentazione di sentirsi inseriti in contesti più solidi, capaci anche di reagire anche ad eventuali cali di ordini con strumento come la cassa integrazione». Un pensiero diffuso soprattutto nell’edilizia, alle prese con lo scoppio della bolla legata al bonus 110%. Quanto ai giovani, «l’impressione è che davanti alle responsabilità di essere titolari si valuti bene la convenienza reale a fronte dei rischi».

Di conseguenza il settore si sta lentamente trasformando, e non è detto che sia un dato negativo: «Immagino resterà sempre la figura del piccolo artigiano, l’idraulico da chiamare per un guasto o il pittore per ritinteggiare la cucina. Però crescono le aziende più solide, capaci di gestire con meno difficoltà anche la mole di burocrazia richiesta oggi dalle mille certificazioni, da quelle ambientali a quelle di legalità, e i cambiamenti delle normative, oltre alle sfide della sicurezza sul lavoro», spiega Boschetto. La prospettiva è dunque quella di un tessuto di imprese artigiane più solido, meno esposto alle crisi che in questi anni si sono succedute senza interruzioni. «Oltretutto, in passato la gestione in proprio poteva lasciare spazio a una certa commistione fra l’ambito lavorativo e quello personale, come l’auto aziendale per la famiglia. Il lavoro delle associazioni e la continua lotta al “nero”, che danneggia le aziende sane e corrette, hanno ridotto l’appeal dell’impresa artigiana gestita in proprio o con poche persone».

