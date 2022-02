Chi ha vinto e chi ha perso nella rielezione di Mattarella

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha perso perché il sistema di aggregazione dei partiti in coalizioni, coacervi informi, disomogenei politicamente e come tali rissosi, ha ultimato la sua corsa. I partiti di ciascun contenitore si sono sentiti assolti da ogni vincolo, sciolti da qualsiasi promessa. Questo spiega il moto ondivago dei partner di una medesima coalizione: l'uno è andato nella direzione opposta all'altro. La Lega lanciava la Casellati dietro la finta carta della candidatura femminile per un mero utile di partito, mentre Forza Italia la sosteneva con la fedeltà di un infedele. Sul fronte opposto il PD si nascondeva dietro rose di nomi mai svelate, lì dove il M5S viveva un irriducibile caos correntizio tra il voto a Draghi e quello a Mattarella. Se la coalizione, come forma politica, è incapace a difendere la sua unità, non è altro che un'aggregazione elettorale posticcia, nata per raccattare i voti col miraggio di progettare una politica comune, che non attuerà mai perché è destinata a sciogliersi chiusa la pesca a strascico del consenso elettorale.

Di riflesso ha perso anche il sistema elettorale maggioritario, che ha svelato il suo limite rispetto al pluralismo politico di casa nostra. La camicia di forza, che ha spinto i partiti a convivenze forzose, si è strappata con una violenza inusitata per il simultaneo sbriciolarsi di entrambe le coalizioni. Sarà inevitabile e anche ragionevole la ripresa delle tensioni verso sistemi proporzionali di traduzione dei voti in seggi, visto che i partiti si dovranno contendere i gradimento degli elettori distinguendosi per identità e programmi.

La lista dei vinti ha un ultimo sconfitto: i singoli partiti, i cui parlamentari hanno votato secondo coscienza nel segreto dell’urna, lasciando in una sconsolata solitudine il proprio segretario, un generale senza esercito.

Ma la democrazia, che ha perso sul terreno delle coalizioni, si è presa la sua rivincita su quello istituzionale. Il Parlamento si è riscattato dal giogo del partiti; il 29 gennaio le finte intese, i mancati accordi, gli stop and go dei segretari di partito sono stati asfaltati dalla volontà di Deputati e Senatori di chiedere a Mattarella di rimanere per un altro mandato. La loro voce è stata ascoltata: il presidente non ha chiamato al colle i segretari dei partiti, diversamente dal suo predecessore, ma i presidenti dei gruppi parlamentari. Il suo radicato senso di solidarietà, al quale ha richiamato noi in tempo di emergenza, ora ha invitato se stesso ad anteporre il bene comune ai progetti personali che lo avrebbero portato altrove.

Sul palcoscenico di Montecitorio si è però consumato un paradosso: il Parlamento si è destato proprio nel momento in cui vedeva appannarsi la sua capacità rappresentativa della volontà popolare. E’ probabile che questo sussulto di vitalità sia stato dettato dal terrore di uno scioglimento anticipato piu che dal desiderio di aderire al sentimento popolare, che chiedeva un presidente.