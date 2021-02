Chi investe nel green chiede più trasparenza Le informazioni sull'impronta ecologica delle società sono ancora insufficienti di Tobias Pross

lo scorso settembre il governo tedesco ha emesso il suo primo green bond. La domanda degli investitori ha totalizzato 33 miliardi di euro, ben oltre i 6,5 miliardi offerti, nonostante tassi d’interesse pari a zero. Guardando all’Europa, nel 2019 sono stati emessi green bond per un valore di circa 100 miliardi di euro, con 19 miliardi solo negli investimenti in nuove turbine eoliche.

È dunque corretto affermare che c’è un’elevata propensione a investire in ambito green. Quando all’inizio del 2020 è stato presentato il Piano di investimenti del Green Deal europeo, la Commissione europea ha individuato un fabbisogno finanziario di 1.000 miliardi di euro per i 10 anni successivi, da finanziare con investimenti pubblici e privati. La cifra era parsa enorme, anche se diventa ben più ragionevole alla luce dei numeri sopra menzionati.

L’eccesso di domanda è così elevato che a preoccuparmi non è tanto la mancanza di risorse finanziarie, quanto quella che può essere definita come una green bonanza. La regolamentazione non dovrebbe puntare a stimolare ulteriormente gli investimenti, poiché questo non farebbe che aumentare lo squilibrio. Al contrario, dovrebbe essere rafforzata l’offerta, ossia la disponibilità di investimenti sostenibili.

In questo contesto si inserisce il tema del greenwashing, che i grandi investitori, come i fondi pensione e le società di assicurazioni, vedono come un problema crescente. Ecco perché la regolamentazione dovrebbe puntare principalmente a classificare in modo chiaro le attività economiche sostenibili, oltre a consentire il confronto tra le diverse società, che spesso non sono semplicemente green o brown, ma si trovano piuttosto lungo un percorso verso la neutralità climatica.

L’informativa delle società in relazione agli aspetti Esg (Environmental, social, and corporate governance) e ai fattori climatici in particolare è spesso insufficiente. I dati riguardano solo società specifiche, senza la possibilità di confronto, e nel caso di società non quotate i dati spesso non sono disponibili. Sono sempre di più gli investitori, tuttavia, che richiedono informazioni esaustive e comprensibili sull’impronta ecologica delle società quotate o degli emittenti obbligazionari.