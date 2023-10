Chi non riceve il segnale tv non partecipa alle spese condominiali

L’antenna destinata a servire la singola unità immobiliare resta oggi, dunque, una realtà remota perché ormai quasi tutti gli edifici sono dotati di un impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva: con buona pace per il loro aspetto architettonico.

Persino superfluo ricordare che il numero di apparecchi televisivi posseduti non incide sulla quota da pagare per la manutenzione dell’antenna condominiale, poiché le spese condominiali relative ai beni comuni vengono sempre ripartite in ragione dei millesimi posseduti da ciascun condomino.

La cattiva ricezione

Il problema però sorge quando un condomino, a differenza degli altri, non riceve perfettamente il segnale dall’antenna centralizzata. Fermo l’obbligo dell’amministratore di intervenire per fare eseguire le opportune riparazioni con addebito delle spese a tutti i condòmini, sta di fatto che, nel persistere del lamentato difetto, il malcapitato condominio non può certo imporre all’assemblea di deliberare la sostituzione dell’impianto centralizzato in quanto, proprio in forza dell’illustrata alternativa concessagli dalla legge, in tal caso non è affatto pregiudicato il suo diritto all’informazione.

È pacifico invece che chi non riceve il segnale dall’antenna centralizzata resta esonerato dal partecipare alle spese per la relativa manutenzione e conservazione e per quant’altro ad essa inerente.

Loading...