Chi riconosce falsamente un figlio può «pentirsi» e impugnare l’atto, ma con dei limiti Per la Corte costituzionale il giudice deve però controbilanciare l’interesse alla verità con quello del figlio all’identità personale e ai legami affettivi che si sono sviluppati all’interno della famiglia di Annarita D'Ambrosio

Per la Corte costituzionale il giudice deve però controbilanciare l’interesse alla verità con quello del figlio all’identità personale e ai legami affettivi che si sono sviluppati all’interno della famiglia

3' di lettura

La Corte costituzionale torna ad occuparsi di famiglia e stabilisce che chi riconosce falsamente il figlio può poi “pentirsene” e impugnare l’atto, ma non a scapito del figlio stesso, del suo diritto all’identità personale e ai legami affettivi che si sono sviluppati all’interno della famiglia.

Family act, cosa cambia: dai congedi all'assegno universale

È questo, in sintesi, il contentuto della sentenza n. 127 (relatore Giuliano Amato), con cui la Consulta ha ritenuto non fondata la censura all’articolo 263 del Codice civile, sollevata dalla Corte di appello di Torino, sezione per la famiglia, là dove non esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.

La vicenda

La Corte di appello di Torino aveva sollevato il contrasto innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ha consapevolmente effettuato il riconoscimento non veridico e chi ha prestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa. Oltre a ciò, il contrasto anche con l'articolo 2 della Costituzione, per la violazione dei principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del figlio.

I motivi della decisione

Nel respingere la richiesta, la Consulta ha segito un ragionamneto preciso: il riconoscimento del figlio, pur sapendo di non essere il genitore naturale, non esclude una successiva impugnazione dell’atto da parte dello stesso genitore per ristabilire la verità biologica. Tuttavia il giudice dovrà bilanciare l’interesse per la verità (favor veritatis) con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all’identità personale, che non è esclusivamente correlata alla verità biologica ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia.