Chi saranno i futuri protagonisti del made in Italy? Un premio riservato alle giovani imprese

2' di lettura

Valorizzare il talento e la capacità imprenditoriale italiana, investire sul futuro e sostenere la creatività dei giovani: nasce con questo obiettivo “Believing in the Future”, il Premio Altagamma per individuare e supportare i futuri protagonisti del made in Italy.

Il programma, sviluppato in partnership con Borsa Italiana, Elite e SDA Bocconi School of management, individua le imprese che per valori, qualità e soprattutto potenzialità di crescita a medio termine, andranno a costruire l'alto di gamma di domani. Per aiutarle nel percorso di sviluppo, il premio mette a disposizione una serie di benefit: la membership annuale ad Altagamma e una mentorship ad hoc con le imprese socie; l'assessement individuale e la partecipazione a un percorso formativo online da parte di Borsa Italiana; l'accesso al programma di training da parte di Elite; corsi di formazione executive online da parte di SDA Bocconi.

Loading...

«Dal 2015 abbiamo premiato 40 imprese e molte di queste hanno avuto significativi percorsi di crescita affermandosi come i nuovi ambasciatori dello stile di vita italiano nel mondo», spiega Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma. «Con il Premio Giovani Imprese intendiamo valorizzare la capacità imprenditoriale testimoniando che talenti e capitale umano sono pilastri fondamentali per le nostre aziende».

L'alto di gamma, nel nostro Paese, rappresenta un'industria di 115 miliardi di euro e contribuisce al PIL del 6.85% coinvolgendo 402.000 occupati.

Altagamma, che rappresenta l'alta industria culturale e creativa (e riunisce 107 brand di sette settori diversi), ogni anno è alla ricerca delle imprese italiane emergenti che operano nei settori rappresentati dalla fondazione.