Chi sbaglia la scelta può cambiare

(IMAGOECONOMICA)

Quando una domanda viene inoltrata non è più possibile modificarla. Come ovviare? L'unica finestra possibile è durante il periodo di apertura della piattaforma. La famiglia deve contattare la scuola a cui l'istanza è stata inoltrata e ne chiede la restituzione. In questo modo, la domanda ritorna disponibile sul portale per le modifiche e, una volta salvata, potrà essere inoltrata di nuovo. Prima dell'inizio delle lezioni o nei primi mesi dell'anno scolastico, si può optare per altra scuola o indirizzo. Ma si tratta di una vera e propria richiesta di “trasferimento”. I genitori sono chiamati a presentare istanza motivata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuo la di destinazione. Se il dirigente della scuola di destinazione accoglie la domanda, la scuola di prima iscrizione rilascia il nulla osta tempestivamente, e comunque, entro 30 giorni dalla richiesta. Attenzione. Il trasferimento può anche non essere concesso. Lo spostamento dell'alunno, cioè, non deve comportare l'attivazione di nuove classi, con maggiori oneri a carico dello Stato.