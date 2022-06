Chi sono gli australiani di Ifm, il colosso che guarda solo al lungo termine

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Chi ben conosce il colosso australiano Ifm Investors racconta come le negoziazioni per rilevare il controllo della Brebemi, l'autostrada direttissima Brescia-Milano, siano avvenute durante il lockdown del 2020, quando il traffico sulle principali arterie italiane era prossimo allo zero. Quasi un paradosso. Non tuttavia per un fondo che, per i propri investimenti, non guarda al breve-medio periodo e neppure al lungo ma soltanto al lunghissimo termine (detiene ancora il 75% del portafoglio iniziale...