Chi sono i Cripto influencer e dove sono più seguiti

Facebook, invece, risulta il social meno utilizzato e meno performante per la discussione di questi temi e viene superato, a livello di interazioni, da Twitter che viene usato dagli influencer come raccoglitore dei materiali pubblicati sui due canali principali: YouTube e Instagram.

Bitcoin, Ethereum, Blockchain e consigli su come diversificare i portafogli sono invece i principali elementi ricorrenti nei profili dei cripto influencer in evidenza nell'ultimo anno.

La top 10

La classifica dei top 10 cripto influencer è condotta da Nicola Palmieri, imprenditore, youtuber e scrittore italiano attivo sui social da più di dieci anni. Il canale principale è YouTube sul quale conta 244.000 iscritti. Nei video pubblicati sul suo canale, oltre a dare una spiegazione su cosa sono e come funzionano le monete virtuali, si presta a dare consigli e a raccontare storie di successi e insuccessi finanziari non solo personali. Tra i video proposti, spiccano quelli in cui racconta dei suoi guadagni da investimenti in criptovalute e i suoi consigli di mining.

Forte di una community di oltre 295.000 iscritti al suo canale YouTube e 55.000 follower su Instagram, Riccardo Zanetti si aggiudica invece il secondo posto in classifica. Il suo focus è sui temi finanziari e la crescita personale, in particolare intende informare e divulgare in modo diretto e sincero i millenials sulle opportunità della Blockchain e delle implementazioni che la stessa ha per l'internet del futuro.

Al terzo posto della classifica troviamo The Crypto Gateway, canale Youtube nato nel 2017 dalla passione per la finanza innovativa, Blockchain e Criptovalute dell'ingegnere biomedico e Youtuber Luca Boiardi. In poco tempo la community di The Crypto Gatwway è diventata sempre più solida e numerosa raggiungendo su Youtube i 190.000 iscritti e 17.000.000 di visualizzazioni, ed estendendosi su altri canali: Twitch, Discord, Telegram, Twitter, Instagram e Facebook.