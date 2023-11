Vovan e Lexus, i comici russi che hanno “incastrato” Giorgia Meloni. Al servizio dell’intelligence?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiamano Vovan e Lexus e sono i due comici russi che hanno teso una trappola alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni cercando di carpire dichiarazioni sulla guerra tra Ucraina e Russia. Vladimir Kuznetsov, 33 anni, e Aleksei Stolyarov, 32, noti in Russia come Vovan e Lexus, hanno fatto degli scherzi telefonici a esponenti di spicco della politica, dello spettacolo e della cronaca in tutto il mondo. Spesso, ma non sempre, sono presi di mira rappresentanti dell’opposizione o di chi è critico della politica estera del Paese, per questo si dice di loro che siano al servizio dell’intelligence di Mosca.

Scoop rilanciati dai media russi

Come ha fatto l’avvocato Mark Feygin nel 2016, quando difendeva la pilota ucraina Nadya Savchenko, vittima di uno scherzo della coppia: uno dei due si spacciò come l’allora Presidente ucraino Petro Poroshenko per convincere la militare a smettere lo sciopero della fame. Loro, però, respingono l’accusa, sottolineando di lavorare “solo per loro stessi”. Di certo, le televisioni e i media russi rilanciano i loro ’scoop’.

Gli scherzi della coppia

Dal 2016 Vovan e Lexus conducono il programma “Zvonok” (la chiamata) su Ntv. Nel 2011, Vovan divenne famoso per la sua telefonata al direttore della Commissione elettorale centrale, Vladimir Churov, allora preso di mira per le frodi elettorali contestate: facendo finta di essere il vice Premier Arkady Dvorkovich arrivò a convincerlo che l’allora Presidente Dmitry Medvdev voleva licenziarlo. Poco dopo iniziò la sua collaborazione con Lexus. Insieme telefonarono all’allora Presidente della Moldova, Nicolae Timofti, facendo finta di essere il georgiano Mikhail Saakashvili .